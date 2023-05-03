شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الأهلى بمواجهة الترجى 12 مايو برادس والأحمر يحدد موعد السفر لـ تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى للأهلى السفر إلى تونس يوم 8 أو 9 مايو الجارى لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الترجى يوم 12 مايو بإستاد رادس فى تونس.

ورغم أن الأهلى كان قد تلقى تأكيدات من مسئولين فى كاف بإقامة مباراة الذهاب أمام الترجى يوم 13 مايو، إلا أن الخطاب الرسمى الذى وصل القلعة الحمراء منذ ساعات أكد أن المباراة ستُقام يوم 12 مايو ليبدأ مسئولو القلعة الحمراء إجراءات السفر إلى تونس.

ويُفاضل مسئولو الأهلى خلال الساعات الحالية بين موعد السفر إلى تونس وهناك اتجاه للسفر مُبكراً لتونس لخوض مباراة الذهاب المرتقبة التى يأمل الأهلى فى تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة.

ويختتم الأهلى غداً الخميس استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الجمعة باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى فى بطولة السوبر المصرى.