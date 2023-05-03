شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل سلبيا مع كفر الشيخ ويواصل صدارة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 44 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع فريق كفر الشيخ رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.
وتعادل فريق جمهورية شبين سلبيا مع الحمام ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويتراجع شبين إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما نجح فريقا دكرنس وبلدية المحلة في الفوز على سبورتنج وبروكسي ليخطفا المركزين الثاني والثالث في الترتيب بنفس الرصيد 42 نقطة.
وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالى..
دكرنس 2/ 0 سبورتنج
جمهورية شبين 0/ 0 الحمام
طنطا 0/ 0 كفر الشيخ
بروكسى 1 /2 بلدية المحلة
نبروه 1 /2 أبو قير للأسمدة
المصرى بالسلوم 1/ 2 المنصورة
الهلال بالضبعة 0/ 1 الأوليمبى
وفى مباراة أخرى عاد فريق الأوليمبى بقيادة سعيد عبد العزيز بفوز صعب أمام الهلال بالضبعة بهدف نظيف، ليرفع الأوليمبى رصيده إلى 33 نقطة، بينما توقف رصيد الهلال بالضبعة عند النقطة 21 فى المركز الثالث عشر.
وتختتم الجولة مبارياتها يوم الخميس بمواجهة المجد السكندرى مع فريق بايونيرز، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.
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