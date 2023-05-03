شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل سلبيا مع كفر الشيخ ويواصل صدارة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق طنطا في فخ التعادل السلبي مع فريق كفر الشيخ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 44 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع فريق كفر الشيخ رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

وتعادل فريق جمهورية شبين سلبيا مع الحمام ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويتراجع شبين إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما نجح فريقا دكرنس وبلدية المحلة في الفوز على سبورتنج وبروكسي ليخطفا المركزين الثاني والثالث في الترتيب بنفس الرصيد 42 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالى..

دكرنس 2/ 0 سبورتنج

جمهورية شبين 0/ 0 الحمام

طنطا 0/ 0 كفر الشيخ

بروكسى 1 /2 بلدية المحلة

نبروه 1 /2 أبو قير للأسمدة

المصرى بالسلوم 1/ 2 المنصورة

الهلال بالضبعة 0/ 1 الأوليمبى

وكانت الجولة الـ24 من مجموعة بحرى بدأت أمس الثلاثاء، بمباراتين، حيث انتزع فريق المنصورة فوزا قاتلا أمام المصرى بالسلوم بهدفين مقابل هدف، ليرفع المنصورة رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف رصيد المصرى بالسلوم عند النقطة 12 فى المركز السادس عشر والأخيرة.

وفى مباراة أخرى عاد فريق الأوليمبى بقيادة سعيد عبد العزيز بفوز صعب أمام الهلال بالضبعة بهدف نظيف، ليرفع الأوليمبى رصيده إلى 33 نقطة، بينما توقف رصيد الهلال بالضبعة عند النقطة 21 فى المركز الثالث عشر.

وتختتم الجولة مبارياتها يوم الخميس بمواجهة المجد السكندرى مع فريق بايونيرز، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.