محمود البنا يطير للإمارات لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصرى

القاهرة - سامية سيد - غادر طاقم حكام مباراة السوبر المصرى بقيادة الحكم الدولى محمود البنا إلى الإمارات لقيادة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، الحكم الدولى المصرى محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها فى الأراضى الإماراتية، فى الخامس من شهر مايو المقبل.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.

وتأكد بشكل نهائى مشاركة نادى بيراميدز فى السوبر المصرى أمام النادى الأهلى المقرر له الجمعة المقبل فى أبو ظبى بالإمارات، ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم، حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وأفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وعمرو السولية، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحى وأحمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد حمدى وعلى جبر ووليد الكرتى وإبراهيم عادل.

يشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.