شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعهدون على حصد أول بطولة على حساب الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد لاعبو الفريق الأول بنادى بيراميدز، على تحقيق أول بطولة للنادى على حساب الأهلى باقتناص كأس السوبر، فى المباراة التى ستجمعهما بالإمارات يوم الجمعة المقبل.

ويرغب لاعبو بيراميدز فى تحقيق أول بطولة للنادى، وتعويض الإخفاق الأفريقى وتوديع بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مارومو جالانتس الجنوب أفريقى.

وتحدث لاعبو بيراميدز مع بعضهم البعض وحفزوا أنفسهم من أجل تحقيق الفوز واغتنام فرصة المشاركة في كأس السوبر، وتعويض خسارة لقب كاس مصر أمام الأهلى أيضًا.

وتأكد بشكل نهائى مشاركة نادى بيراميدز فى السوبر المصرى أمام النادى الأهلى المقرر له الجمعة المقبل بأبو ظبى فى الإمارات، على أن يسافر الفريق عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.

وتنهى شركة بريزنتيشن سبورتس خلال الوقت الحالى الأمور الخاصة بسفر بعثة بيراميدز اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات الشقيقة لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، الذى تترقبه جماهير الجالية المصرية بدولة الإمارات الشقيقة.

وستكون مباراة الأهلى بطل كأس مصر وبيراميدز وصيف الدورى وبطولة كأس مصر فرصة قوية للجماهير لمشاهدة مباراة قوية، خاصة أن الأهلى توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز 2 / 1.