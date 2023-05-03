شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد رسميا موعد مباراتى الأهلى والترجى فى نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد مباراتى الأهلى ضد الترجى، فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد كاف أن مباراة الذهاب فى تونس سوف تقام يوم الجمعة 12 مايو، فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد حمادى العقربى "رادس" بتونس.

بينما حدد كاف موعد مباراة العودة فى القاهرة يوم الجمعة 19 مايو فى العاشرة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولى.

وصعد الأهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربى بثنائية نظيفة فى مجموع مباراتى دور الثمانية الأفريقى، فيما تأهل الترجى بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائرى بنتيجة 2 / 1 فى مجموع مباراتى ربع النهائى الأفريقى.