شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يشارك فى تدريبات البنك الأهلى عقب الشفاء من "التهابات عضلة البطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الإيفوارى رزاق سيسيه صانع ألعاب فريق البنك الأهلى فى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، عقب الشفاء من الإصابة، وذلك لدعم الفريق في مباريات الدورى الممتاز.

وكان يعانى الإيفوارى رزاق سيسيه من الإصابة بالتهابات في عضلة البطن وخضع لبرنامج علاجى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام على ستاد الجبل الأخضر يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 9 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة.