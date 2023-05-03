شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنتظر قفزة تاريخية فى التصنيف العالمى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم خسرتها من البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً لبطولة مدريد المفتوحة للتنس للماسترز، فى دور الربع النهائى، إلا أن ميار شريف لاعبة التنس المصرية البالغة من العمر 27 عامًا تنتظر قفزة تاريخية فى التصنيف العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للتنس، إذ من المنتظر أن تحل فى المرتبة 41، ما يمثل أعلى مركز فى تاريخ سيدات التنس المصرية.

وواصلت ميار شريف كتابة التاريخ فى لعبة التنس على المستوى المصرى، بعدما تأهلت إلى دور ربع النهائى، إثر الفوز بثلاث مجموعات نظيفة على البلجيكية إيلسي ميرتنز.

وتقدمت ميار شريف (6-2) على المصنفة الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا، لتحصد المجموعة الأولى لكنها لم تتمكن في الصمود بالمجموعتين الثانية والثالثة، إذ خسرت (6-2) و(6-1).

ميار شريف هي أول مصرية تبلغ الدور ربع النهائي من بطولة مدريد ذات الـ1000 نقطة.

ويشار إلى أن ميار شريف استهلت مشاركتها التاريخية في بطولة مدريد بالمركز 59 عالميًا.