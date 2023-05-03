شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطر اتحاد الطائرة بعدم المشاركة فى أفريقيا رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر النادى الأهلى مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بالاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولتى أفريقيا للسيدات والرجال، المقرر لهما الفترة من 13 حتى 26 مايو الجارى بتونس. وجاء اعتذار الأهلى بخطاب رسمى تم إرساله من قبل الاتحاد المصرى للأفريقى فى الساعات الماضية لإخطاره بعدم مشاركة الأهلى. بينما خسر فريق رجال الكرة الطائرة الدورى وكأس مصر للموسم الثانى على التوالى لحساب الزمالك.

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