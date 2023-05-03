شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب يوسف أسامة نبيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض لتجديد عقده، الذى ينتهى آخر الموسم، خصوصاً أنه يحق له التوقيع لأى فريق فى الوقت الحالى دون الرجوع لناديه.

ووعد مسئولو نادى الزمالك يوسف أسامة نبيه بترضيته مالياً فى العقد الجديد، خصوصاً أن الراتب الذى يتقاضاه فى الوقت الحالى لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته، وذلك فى الوقت الذى يرفض فيه اللاعب أى عروض، حيث يضع التجديد لفريقه على رأس أولياته.

فى سياق متصل فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستغل مسئولو بيراميدز انتهاء تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق دون انتظار موافقة ناديه، وهو ما دفع مسئولى بيراميدز للتفاوض مع اللاعب لحسم ضمه فى الموسم الجديد.

ولم يحسم بيراميدز الصفقة حتى الوقت الحالى، ومازالت المفاوضات سارية بين النادى السماوى ولاعب الزمالك، على أمل حسم الأمور فى الفترة المقبلة.