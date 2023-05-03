شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إنبى لتنس الطاولة يتوج ببطولة الأندية الأفريقية بعد تغلبه على بطل أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق تنس الطاولة رجال بنادى إنبى ببطولة الأندية الأفريقية للعام الثانى على التوالى وبدون محترفين أجانب، بعد الفوز على بطل أوغندا فى المباراة النهائية بالصالة المغطاة لاستاد كازارانى بكينيا، وذلك بالبطولة المقامة بدولة كينيا الفترة من 1 حتى 3 مايو الجارى.

وقدم رجال تنس الطاولة بإنبي عرضًا قويًّا بعدما حققوا الفوز في كل المباريات التى خاضها الفريق خلال مشواره بالبطولة، حيث فاز على بطل كينيا ( NAIROBI CITY KEN ) وبطل جيبوتى ( GARDES COTES DJI ) في الأدوار التمهيدية ، ثم تحقيق الفوز على بطل أثيوبيا ( Commercial bank of Ethiopia ) في نصف النهائي ، ثم الفوز علي بطل أوغندا في المباراة النهائية ، بمشاركة كل من احمد نديم وعلى غلاب ومحمد صالح ومؤمن الاوز .

وحرص أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى علي إجراء اتصال هاتفي بالمهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على لعبة تنس الطاولة ورئيس البعثة، لتهنئة الفريق بعد تحقيق الإنجاز التاريخى للنادى، حيث أشاد بقوة وعزيمة اللاعبين للفوز أمام بطل أوغندا في المباراة النهائية، مؤكداً بأن نادى إنبى ومجلس إدارته بالكامل سعداء للغاية بهذا الإنجاز الكبير ، مختتماً بأن النادى سوف يعمل على تكريم الفريق عقب عودته لأرض الوطن.

فيما عبر المهندس أحمد الخشاب ، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ، عن سعادته بالتتويج بالبطولة ، مشيراً إلى أن الإنجاز التاريخي جاء بدون تدعيم الفريق بأي محترف أجنبي، مشيداً بكل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، مؤكدًا أنهم بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق البطولة.

وأشار أيمن زكريا المدير الفني للفريق الأول عقب التتويج بالبطولة إلى أن مجلس إدارة النادي، برئاسة أيمن الشريعي، قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل انطلاق البطولة من معسكرات إعداد وتوفير الإمكانيات اللازمة، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال الفوز الكبير بالبطولة، لافتًا إلى أن ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين وخوض منافسات البطولة دون الاستعانة بمحترفين من الخارج كان له دور كبير في المستوى الذي ظهر به الجميع.