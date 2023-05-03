شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت انتهاء موسم حسام حسن مع سموحة بعد كسر شظية القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، صدمة كبيرة بعد إصابة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى أمام فريق غزل المحلة فى المباراة التى انتهت بفوز سموحة بهدفين نظيفين فى بطولة الدورى.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها حسام حسن، اليوم، معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، وانتهاء موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

واشتكى حسام حسن مهاجم نادى سموحة من الآلام فى قدمه بعد خروجه من مواجهة فريقه أمام غزل المحلة، التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

وفضل طبيب سموحة إجراء أشعة على قدم حسام حسن فى أقرب مستشفى من ملعب المحلة، لتظهر الأشعة إصابة مهاجم سموحة بشرخ فى شظية القدم ليتم وضع قدمه فى جبيرة، قبل أن تثبت الأشعة اليوم لانتهاء موسم اللاعب مع الفريق.

وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز

سجل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، هدف التقدم فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف، وفى الدقيقة 85 سجل بواتينج الهدف الثانى.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.