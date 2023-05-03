شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى أبو ظبى لخوض مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق بيراميدز، استعدادا للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى مساء اليوم الأربعاء، لخوض مباراة السوبر المصرى، والتي تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات بعثة فريق بيراميدز عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، وتغادر البعثة مساء علي متن رحلة خاصة لمصر للطيران رقم 3930 المتجهة إلى أبوظبى.

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى، فى إطار لقاء السوبر المصرى.

واستمر المران لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفنى على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء المهم.