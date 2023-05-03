شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف يعتذر عن عدم الاستمرار فى اللجنة الفنية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق عن عدم الاستمرار فى اللجنة الفنية لنادى الزمالك لظروف خاصة، مؤكدا خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتمنى التوفيق للجنة الفنية فى مهام عملها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه فضل عدم الاستمرار فى مهمته لظروف تخصه.

ويضم تشكيل اللجنة كلًّا من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، أحمد حسام ميدو، طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، إسماعيل يوسف، خالد الغندور.

فى سياق مختلف يطمئن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، عن حالة اللاعبين المصابين داخل القلعة البيضاء من خلال طلب تقرير مفصل عنهم من الجهاز الطبي على أمل الاستعانة بهم في مباريات الفريق المقبلة بالدورى الممتاز وكأس مصر بنسخته الجديدة.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة فى كل المراكز على رأسهم مصطفى شلبى الذى خرج فى مباراة المقاولون العرب بالدورى متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة،ليخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً اقترب من إنهاء مراحله الأخيرة.

فى الوقت نفسه يخضع الثلاثى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وعمرو السيسى لبرنامج تأهيلى خاص على أمل لحاقهم بقائمة الفريق المقبلة فى ظل طلب المدير الفنى الجديد بضرورة تواجد جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لتقيمهم حتى نهاية الموسم واختيار الأفضل والاستغناء عن البعض الآخر.