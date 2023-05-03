شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى مشاركة نادى بيراميدز فى السوبر المصرى أمام النادى الأهلى المقرر له الجمعة المقبل فى أبو ظبى بالإمارات، على أن يسافر بيراميدز عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي و محمد عبد المنعم و على معلول و أفشة و محمود كهربا و حمدي فتحي و عمرو السولية ، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحي و أحمد الشناوي و أحمد فتحي و محمد حمدي و على جبر و وليد الكرتي و إبراهيم عادل وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: لماذا يشارك بيراميدز فى السوبر؟

ج: يشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

س: ما موقف المصابين في الأهلى من مباراة السوبر؟

ج: يغيب عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل عن الأهلى في مباراة السوبر للإصابة، وشادى حسين وأيمن أشرف وبرونو سافيو وكريم الدبيس وحمزة علاء لأسباب فنية، فيما تأكدت جاهزية ياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد شريف للمباراة.

س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر المحلى؟

ج: أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

س: من بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر؟

ج: يحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

س: ما موعد مباراة الأهلى وبيراميدز بالسوبر المحلى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد؟

ج: هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادى الزمالك بركلات الترجيح على حساب النادى الأهلى.

س: ما القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.