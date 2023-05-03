شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحدد برنامج استشفاء للاعبى بيراميدز للتغلب على الإرهاق قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برنامج تأهيل خاص للاعبى الفريق من أجل التغلب على حالة الإرهاق التى يعانى منها اللاعبون بسبب رحلة العودة من جنوب أفريقيا قبل ساعات من مواجهة الأهلى فى السوبر بالإمارات.

وحرص باتشيكو على خوض اللاعبين استشفاء أمس الثلاثاء رغم عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا فى فى الخامسة صباح الثلاثاء، وذلك من أجل العمل على التخلص من حالة الإرهاق، خاصة أن رحلة العودة من حنوب أفريقيا إلى القاهرة استغرقت ما يقرب من 13 ساعة، وذلك بعد خسارة الفريق من مارومو جالانتس وتوديع الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة بيراميدز إلى الإمارات اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر، بالمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.