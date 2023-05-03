شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن حكام مباراتى الأهلى والترجى.. كاماكو للذهاب ودحانى للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن طاقمى الحكام الذى سيدير مباراتى الأهلى والترجى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس يوم 12 مايو، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

وأكد كاف خلال أن مباراة الذهاب في تونس سوف تقام يوم الجمعة 12 مايو، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد حمادي العقربي "رادس"، بتونس.

بينما حدد الكاف موعد مباراة العودة في القاهرة يوم الجمعة، 19 مايو في العاشرة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وصعد الأهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بثنائية نظيفة في مجموع مباراتي دور الثمانية الأفريقي، فيما تأهل الترجي بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 3 / 1 في مجموع مباراتي ربع النهائي الأفريقي.