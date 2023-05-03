شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ثنائية تاو والشحات فى قيادة أجنحة الأهلى بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، لاستمرار الدفع بالثنائى بيرسى تاو وحسين الشحات لاعبى الفريق الأحمر فى التشكيل الأساسى لفريقهما خلال مباراته ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل فى السوبر المصرى.

ويقدم تاو والشحات مستويات طيبة فى الفترة الأخيرة وحجزا مكانهما فى التشكيل الأساسى للأهلى، وهو ما دفع الجهاز الفنى لاستقرار الدفع بهما فى مباراة السوبر المصرى.

وأرجأ مسئولو النادى الأهلى حسم ملف تجديد عقود نجومه الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامى ربيعة وأيمن أشرف، بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض مباراة السوبر المصرى يوم الجمعة المقبل، وبعدها الانشغال بخوض مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ضد الترجى التونسى، بخلاف مباريات الدوري المصرى الممتاز.

وقطعت إدارة الأهلى شوطا كبيرا في ملف تجديد عقد حسين الشحات وتم الاتفاق على الخطوط العريضة والقيمة المالية في عقده الجديد الذي يمتد لثلاث سنوات جديدة، بينما يوجد توافق مع ياسر إبراهيم على تجديد عقده أيضا ويوجد ترحيب من الطرفين بتلك الخطوة باعتباره من اللاعبين المؤثرين مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

بينما قرر مسئولو الأهلي تأجيل بدء مرحلة المفاوضات مع رامي ربيعة إلى ما بعد الانتهاء من السوبر المصري ومن بعده مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يجد أى جديد فى ملف تجديد عقد أيمن أشرف والذى يواجه مستقبلا غامضا مع الأهلى فى ظل تجميده من قبل مارسيل كولر المدير الفنى، وعدم الحصول على أى فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر في الوقت الحالي.