شلبى يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى فى الزمالك للتعافى من إصابة الضامة

القاهرة - سامية سيد - يقترب مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من إنهاء برنامجه التأهيلى المخصص له داخل القلعة البيضاء للشفاء من إصابة عضلة الضامة التى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب بالدورى المصرى الممتاز.

وبات شلبى قريباً من المشاركة فى المران الجماعى للفريق الأبيض بعد الوصول إلى المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلى، ليكون اللاعب جاهز للمشاركة فى فى أقرب مباراة للفريق الأبيض والمحدد لها أمام بروكس روك يوم 9 مايو الجارى فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويطمئن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، على حالة اللاعبين المصابين داخل القلعة البيضاء من خلال طلب تقرير مفصل عنهم من الجهاز الطبى على أمل الإستعانة بهم فى مباريات الفريق المقبلة بالدورى الممتاز وكأس مصر بنسخته الجديدة.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة فى كل المراكز على رأسهم مصطفى شلبى الذى خرج فى مباراة المقاولون العرب بالدورى متأثرا بإصابته بشد فى العضلة الضامة، ليخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً اقترب من إنهاء مراحله الأخيرة.

فى الوقت نفسه يخضع الثلاثى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وعمرو السيسى لبرنامج تأهيلى خاص على أمل لحاقهم بقائمة الفريق المقبلة فى ظل طلب المدير الفنى الجديد بضرورة تواجد جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لتقيمهم حتى نهاية الموسم واختيار الأفضل والاستغناء عن البعض الآخر.