شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب مران الأهلى الثانى فى الإمارات قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات مرانه الثانى على ملعب الكريكت فى أبو ظبى؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى مساء يوم الجمعة المقبل.

وكان الأهلى قد خاض مرانه الأول مساء أمس على نفس الملعب، وتضمن العديد من الفقرات البدنية والاستشفائية؛ للتخلص من الإجهاد، ثم أجرى مارسيل كولر، المدير الفنى، تقسيمة قوية اشتملت على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة السوبر.

وكانت بعثة الأهلى برئاسة الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى، قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبى.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة السوبر المصرى فى السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.