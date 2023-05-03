مولر يوجه رسالة لزملاءه عنوانها " السمكة الذهبية"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم رسالة إلى زملاءه في المرحلة الأخيرة من الصراع على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

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وقال مولر في تصرحيات صحافية: تنظر السمكة الذهبية للأمام في مدة 10 ثوان لاستكمال يومها، مطالبا اللاعبين بنسيان المباريات والتجارب الماضية والتركيز على ما هو مهم الآن.

وصف مولر شهر أبريل بأنه حمل خيبة أمل كبيرة للمدير الفني توماس توخيل الذي تولى تدريب بايرن في أواخر

مارس، نظرا لخروج الفريق من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف : لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحقيق على نطاق واسع في أسباب حدوث ذلك، الآن نتمتع بفرصة التقدم في الصراع على اللقب.

وقبل 4 مراحل من نهاية الموسم، يتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند .

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