4 أرقام تنتظر صلاح أمام فولهام اليوم بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة فولهام مساء اليوم، والتي من خلالها سيعادل ويحقق الفرعون عدد من الأرقام القياسية الجديدة مع الريدز.

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من المقرر أن يلعب ليفربول أمام فولهام مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى ملعب ستاد آنفيلد سيكون صلاح "عريس الليلة" في حالة تسجيله هدفين ضد فولهام اليوم.

4 أرقام تنتظر صلاح أمام فولهام

سجل محمد صلاح 28 هدف في الموسم الحالي حتى الآن، وحال تسجيله هدفين الليلة سيصل إلى 100 على ملعب آنفيلد هدف بجميع المسابقات.

يبتعد صلاح بهدفين عن الاسطورة ستيفين جيرارد صاحب الـ186 هدف يحتل

بها المركز الخامس في سجل هدافي الريدز.

كما يتخطى الفرعون المصري حاجز الـ300 مباراة التي لعبها بقميص ليفربول حتى الآن، والتي سجل خلالها 184 هدف وصنع 74 تمريرة حاسمة.

وفي حال تسجيل صلاح هدفين اليوم سيعادل رقم لويس سواريز صاحب الـ4 أهداف في شباك فولهام بمختلف المسابقات.

يحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة.

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