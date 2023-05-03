محمد صلاح ينافس على هدف الشهر في ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - ينافس النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق نادي ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل هدف في شهر أبريل.

هدف صلاح في نادي ليدز يونايتد ينافس على جائزة أفضل هدف في شهر أبريل، بجانب أفضل لاعب في الشهر داخل النادي بمختلف الفئات السنية.

أقرأ ايضًا..

محمد صلاح يعادل أرقام سواريز وجيرارد أمام فولهام

صلاح ينافس على هدف الشهر في ليفربول

تمكن الفرعون المصري من تسجيل هدفين في شباك ليدز يونايتد في المواجهة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (6-1) في الدوري

الإنجليزي الممتاز.

تم اختيار هدف صلاح في ليدز يونايتد من ضمن إجمالي 13 هدفاً تم تسجيلهم بجميع الفئات العمرية في نادي ليفربول خلال شهر أبريل، من بينهم الهدف الاول للمصري في ليدز.

وفتح الموقع الرسمي لنادي ليفربول، باب التصويت أمام جماهير الريدز، لاختيار أفضل هدف لشهر أبريل.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا