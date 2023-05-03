باريس سان جيرمان يعلن إصابة نونو مينديز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب الفريق لكرة القدم نونو مينديز، معلناً عن غيابه لمدة طويلة.

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وأكد نادي باريس سان جيرمان إصابة لاعبه نونو مينديز في الركبة، خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان له إن الضربة التي تعرض لها اللاعب، أدت لإصابته في أوتار الركبة اليمنى العلوية، وذلك

بعد الفحوصات الطبية التي أجراها صباح اليوم الأربعاء في المركز الطبي.

وأشار النادي إلى أن مينديز لن يلعب مرة أخرى مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، لفترة علاجه والتأهيل الذي يحتاجه للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

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