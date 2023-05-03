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حمدالله يحطم رقمًا مميزًا قبل مباراة التعاون

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل اللاعب الدولي المغربي  حمدالله رقمًا مميزًا أمام فريق التعاون في تاريخ مشاركته في بطولة الدوري السعودي .

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ونشر حساب  الدوري السعودي عبر موقعة الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي  "تويتر"  قائلا :" لعب 6 مباريات وسجله 10 أهداف .

تشكيل  الاتحاد الرسمي  أمام التعاون

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

ا لدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي – أحمد شراحيلي

– أحمد بامسعود

الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود

الهجوم: رومارينو – عبد الرزاق حمد الله.

 

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت الإمارات .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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