شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية تنتظر الإسماعيلى فى شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى شهر مايو الجارى 5 مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر لكرة القدم، يسعى خلالها الجهاز الفنى لجمع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

مباريات الإسماعيلى فى مايو

يلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق بيراميدز 9 مايو الجارى فى مباريات هذا الشهر، ثم مواجهة الزمالك 13 مايو، ثم مواجهة البنك الأهلى 17 مايو، ثم مواجهة حرس الحدود 21 مايو، ويختتم مواجهات الشهر أمام النجوم فى 24 مايو الجارى.

وفاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام منافسه بيراميدز يوم 9 مايو الجارى على استاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات مسابقة الدورى المحلى، فضلا عن مواجهة النجوم ببطولة كأس مصر المقرر لها 24 مايو الجارى.