شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعنف لاعبى إنبى بعد التعادل أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنف تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبى الفريق البترولى بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأبدى مصطفى غضبه من لاعبى إنبى بسبب غياب تركيز اللاعبين فى اللحظات الأخيرة من المباراة، الأمر الذى تسبب فى استقبالهم هدف التعادل وضياع الفوز وفقدان نقطتين هامتين أثرت على تقدم الفريق في ترتيب جدول الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.

وتعادل فريق إنبى مع نظيره الداخلية بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء أإمس الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدورى المصرى الممتاز، افتتح التسجيل للفريق البترولى أحمد العجوز فى الدقيقة 26 بينما تعادل كمال أبو الفتوح للداخلية فى الدقيقة 84.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى.. رضا السيد في حراسة المرمى، الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، مروان داوود، أحمد كالوشا، خط الوسط: محمد حمدي، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، الهجوم: كريم الطيب، رفيق كابو، مودى ناصر.