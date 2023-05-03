شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى فى اليوم الثانى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع الجهاز الفنى، مساء أمس بفندق إقامة البعثة بالإمارات، فى حضور الجهاز المعاون؛ للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية، ووضع برنامج الفريق فى اليوم الثانى.

ويتضمن برنامج الفريق تناول اللاعبين وجبة الإفطار فى الحادية عشرة صباحًا، على أن يبدأ الفريق فى السابعة والنصف من مساء اليوم التحرك إلى ملعب الكريكت لخوض المران الذى ينطلق فى تمام الثامنة، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء فى الرابعة عصرًا.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة السوبر المصرى فى السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.