شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يبدأ جلسات العلاج بالماء فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى محمد محمود لاعب الفريق راحة لمدة أسبوع، يبدأ خلالها جلسات العلاج بالمياه فى حمام السباحة للتأهيل من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يغيب محمد محمود مدة لا تقل عن أسبوعين، بعدما أثبتت الفحوصات الأولية إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، ليبدأ الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى تجهيز بديل اللاعب للاعتماد عليه فى الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب الصربى زوران، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز على إنبى فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية بنتيجة 3-2 والتأهل للدور نصف النهائى للبطولة.

وأكد زوران، فى تصريحات صحفية، أن فوز الاتحاد على إنبى كان صعباً لأنه أمام خصم قوى، مؤكدا أن إصابة محمد محمود فى الدقيقة الأولى من اللقاء أحدثت ارتباكاً فى صفوف الفريق واستمرت طوال الشوط الأول، لكن زعيم الثغر فى النهاية نجح فى تحويل الهزيمة بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف زوران: أغلقنا ملف كأس الرابطة مؤقتا ونسعى بكل قوة لتجهيز اللاعبين لمباراه بيراميدز فى الدورى والمقرر لها يوم الجمعة المقبل فى السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.