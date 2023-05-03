شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبو ظبى: إتاحة الفرصة أمام جماهير الزمالك لاسترجاع قيمة تذاكر مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس أبو ظبى الرياضى بيانا رسميا، منذ قليل، للتعليق على كل مستجدات مباراة السوبر المصرى والمقرر لها يوم الجمعة.

وأصدر مجلس أبو ظبى الرياضى، الجهة المنظمة للمباراة، بيانا رسميا منذ قليل، اعتذر فيه عن ما حدث مؤكداً أنه خارج إرادته، وأن الجمهور الذى يريد استرجاع قيمة التذاكر كون أطراف اللقاء اختلفت، عليه التقدم.

وجاء بيان مجلس أبو ظبى الرياضى، الذى صدر منذ قليل، على النحو الآتى..

نتقدم باعتذارنا للجماهير التى بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضى لكونه ليس جهة الاختصاص فى تحديد أطراف المباراة.

وستتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو.

وتأكد بشكل نهائي مشاركة نادي بيراميدز في السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر له الجمعة المقبل بأبو ظبي فى الإمارات، على أن يسافر الفريق عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.