شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة فى نصف نهائى التراب بكأس العالم للخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الأربعاء، منافسات الدور نصف النهائى من مسابقة التراب ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التى تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد البطولة التى انطلقت يوم 25 أبريل الماضى وتستمر منافساتها حتى 5 مايو، منافسات شرسة فى ظل مشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم يتبارون بمنتهى القوة على الجوائز.

ويشارك فى البطولة دول ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، البحرين، بلغاريا، الصين، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، ‏فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الهند، آيسلاندا، ايطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، مونتينيجرو، ناميبيا، النرويج، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، جنوب إفريقيا، السنغال، سلوفينيا، سان مارينو، السويد، سوريا، تايلاند، تايوان، الإمارات، أوكرانيا، فنزويلا، المجر، أيرلندا، كازاخستان، السعودية، ليبيا، المغرب، المكسيك، مالطا، سلوفاكيا، تركيا، رومانيا بيرو، ومصر "البلد المضيف".

من جانبه أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقى للرماية، أن الاتحاد المصرى يسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة فى أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.