شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بروكسى فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمئن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، عن حالة اللاعبين المصابين داخل القلعة البيضاء من خلال طلب تقرير مفصل عنهم من الجهاز الطبى على أمل الاستعانة بهم فى مباريات الفريق المقبلة بالدورى الممتاز وكأس مصر بنسخته الجديدة.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة فى كل المراكز على رأسهم مصطفى شلبى الذى خرج فى مباراة المقاولون العرب بالدورى متأثرا بإصابته بشد فى العضلة الضامة، ليخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً اقترب من إنهاء مراحله الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بروكسى

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى والمقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.