ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم بالقسم الثانى.. طنطا متصدرا

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 43 نقطة، متفوقاً بـ3 نقاط عن فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة بعد مرور 23 جولة.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم..1 طنطا 43 نقطة

2 جمهورية شبين 40 نقطة

3 بلدية المحلة 39 نقطة

4 دكرنس 39 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 38 نقطة

6 كفر الشيخ 36 نقطة

7 بروكسى ورك 34 نقطة

8 المنصورة 34 نقطة

9 الأوليمبى 33 نقطة

10 الحمام 28 نقطة

11 سبورتنج 27 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 الهلال بالضبعة 21 نقطة

14 المجد السكندرى 20 نقطة

15 بايونيرز 16 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

مباريات اليوم

يستضيف فريق طنطا متصدر ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 43 نقطة، فريق كفر الشيخ صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة، فى مباراة يأمل عمرو أنور مدرب فريق طنطا فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى إسقاط كفر الشيخ وحصد الثلاث نقاط والاستمرار فى صدارة الترتيب، فيما يأمل كفر الشيخ فى تحقيق الفوز وإسقاط المتصدر والتقدم أكثر فى الجدول وتقليص الفارق مع المتصدر إلى 4 نقاط.

ويحل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ضيفا على فريق بروكسى صاحب السابع برصيد 34 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف مدرب البلدية فى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على آماله فى التأهل للدورى الموسم المقبل، فيما يأمل محمد حامد مدرب بروكسى فى تحقيق الفوز والاقتراب من فرق المقدمة مستغلال مواجهاتهم مع بعض.

ويستقبل فريق جمهورية شبين صاحب الوصافة برصيد 40 نقطة، فريق الحمام صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، ويسعى عصام شعبان المدير الفنى لفريق شبين فى اقتناص الثلاث نقاط والفوز وانتظار هدية من كفر الشيخ أمام طنطا للتساوى مع المتصدر، فيما يسعى الحمام فى تحقيق المفاجأة والعودة من شبين بالنقاط الثلاثة.

ويلتقى فريق دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة، مع سبورتنج صاحب المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، وأخيرا يواجه اتحاد نبروه الثانى عشر برصيد 26 نقطة، فريق أبو قير للأسمدة الخامس برصيد 38 نقطة.

وتختتم الجولة مبارياتها يوم الخميس بمواجهة المجد السكندرى مع فريق بايونيرز، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.