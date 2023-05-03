مجلس أبوظبي الرياضي يكشف مصير تذاكر جماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة بيراميدز في كأس السوبر المصري بدلا من الزمالك، بعد اعتذار الأخير عن المشاركة في المباراة.

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وأضاف مجلس أبوظبي الرياضي في بيانه الرسمي أنه بناء على المستجدات الواردة يشارك بيراميدز في كأس السوبر المصري، بعد كتاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير أحد طرفي اللقاء.

وتابع، أن المجلس يتقدم باعتذار للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور المباراة بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها

الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي، لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة.

وأكد مجلس أبوظبي إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر اللقاء في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة 11 من مساء الغد الخميس عبر البريد الإلكتروني للشركة الخاصة بالتذاكر.