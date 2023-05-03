موعد مواجهة ميلان وكريمونيزي بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه ميلان نظيره كريمونيزي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

ويبحث ميلان عن الفوز في مباراة الليلة، وذلك للوصول للمربع الذهبي، ومن ثم اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موعد مواجهة ميلان وكريمونيزي

تنطلق مواجهة ميلان أمام كريمونيزي في العاشرة من مساء الليلة على ملعب جوزيبي

مياتسا، في المباراة التي ستشهد حماس كبير من جماهير الروسينيرو.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة ميلان أمام كريمونيزي على قناة AD SPORTS Premium 1، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المصري عصام عبده.

ترتيب الكالتشيو

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