موعد مباراة المصري وأسوان بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره أسوان مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل المصري المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات والتعادل في 12 لقاء، فيما تلقى الخسارة في 6 مواجهات.

بينما يأتي أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بعد

تحقيقه الفوز في 7 مباريات والتعادل في 7 مثلهم بالإضافة للخسارة في 12 مواجهة.

موعد مباراة المصري وأسوان

تبدأ مباراة المصري وأسوان في الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات والتي تنقل على قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها.