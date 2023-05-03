هالاند على رأس تشكيل السيتي المتوقع أمام وست هام

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مانشستر سيتي استعدادته بقوة لخوض مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويقود الثلاثي جريليتش، وألفاريز، وإرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي أمام وست هام، في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة من مساء اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي - دياز - أكي - ستونز.

الوسط: رودري - دي بروين -

سيلفا.

خط الهجوم: جريليتش - ألفاريز - هالاند.

الجدير بالذكر أن اَرسنال يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 78 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 76 نقطة.

بينما يأتي نيوكاسل في المركز الثالث بـ 65 نقطة، ومانشستر يونايتد رابع الترتيب بـ 63 نقطة.

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