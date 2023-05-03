حازم إمام: معترض على قرار لجنة الانضباط والزمالك تعرض للظلم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة المصري عن رأيه فيما يخص أزمة القلعة البيضاء مع الجبلاية ولجنة الانضباط بعدم خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

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ومن المقرر أن تلعب مواجهة السوبر الجمعة المقبلة، في المباراة التي يحتضنها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقرر اتحاد الكرة المصري إختيار بيراميدز

ليُشارك في السوبر بعد اعتذار الزمالك عن المواجهة أمام المارد الأحمر.

حازم إمام ينتقد قرارات لجنة الانضباط

الجدير بالذكر أن بيراميدز اشترط على اتحاد الكرة منحه 24 ساعة من أجل التجهيز للسفر للإمارات لخوض المواجهة المنتظرة أمام الأهلي.

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