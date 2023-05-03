اليوم 3 مباريات في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء 3 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين على رأسهم اتحاد جدة (المتصدر) أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة.

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ويواجه اتحاد جدة نظيره التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

بينما يلتقي الشباب مع الفتح في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، فيما يواجه الوحدة نظيره ضمك في

نفس التوقيت.

ويعتلي اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 59 نقطة خلفه النصر بفارق 3 نقاط، فيما يحتل التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الشباب ثالثا بـ 50 نقطة، والفتح خامسًا بـ39 نقطة، بينما يقع الوحدة في المركز الثالث عشر بـ23 نقطة، بينما يأتي ضمك عاشرًا بـ 29 نقطة.