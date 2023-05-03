ليفربول أمام فولهام والسيتي يواجه وست هام.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم الأربعاء، الموافق 3-5-2023، عدد من المباريات الهامة سواء على المستوى المصري أو العربي والأوروبي.
ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.
أسوان × المصري البورسعيدي.. الموعد 8 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول × فولهام.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.
مانشستر سيتي × وست هام يونايتد.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.
فالنسيا × فياريال.. الموعد 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
أتلتيكو مدريد × قادش.. الموعد 11 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
الدوري الفرنسي
بريست × نانت.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
يوفنتوس × ليتشي.. الموعد 7 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.
ميلان × كريمونيسي.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.
هيلاس فيرونا × إنتر ميلان.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.
مونزا × روما.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.. القنوات الناقلة Starz Play App.
كأس ألمانيا
شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت.. الموعد 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.. القناة الناقلة دبي الرياضية.
الدوري السعودي
التعاون × اتحاد جدة.. الموعد 7 مساءً بتوقيت القاهرة.. القناة الناقلة Shahid VIP.