شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثنائى المنتخب الأولمبى لتدريبات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد الغنى محمد وأحمد فهد ثنائى الاتحاد السكندرى فى مران الفريق، خلال الساعات الماضية، بعد الانتهاء من مهمتهم مع المنتخب الأولمبى، خلال مواجهة الكونغو الودية، والتى فاز خلالها الفراعنة بنتيجة 2-0، فى اللقاء الذى أقيم أمس، باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

فى سياق مختلف كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن مجلس الإدارة أغلق تماما باب التفاوض على رحيل أى لاعب حتى نهاية الموسم.

وقال سلامة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النادى رأى أهمية المرحلة الحالية والتى ينافس فيها الاتحاد على مقعد مؤهل للبطولات الأفريقية، ولذلك قرر رفض التفاوض على رحيل أى لاعب حتى نهاية الموسم لتوفير أكبر قدر من التركيز داخل الفريق.

ويرى عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى أن النادى تلقى العديد من العروض الشفهية خلال الفترة الأخيرة، ومنها عروض تهم لاعبين مؤثرين مع الفريق هذا الموسم، لكنه قرر توفير التركيز للجهاز الفني واللاعبين ورفض التفاوض فيها جميًعا.

وأكد سلامة أن هناك تقريرا فنيا سيتسلمه مجلس الإدارة من الجهاز الفنى للفريق فى الأسابيع الأخيرة من الموسم، تخص اللاعبين المرغوب فى استمرارهم، وبناء على ذلك سيتم حسم الراحلين أو التعاقدات الجديدة.