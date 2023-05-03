شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يتمسك ببقاء محمود شبانة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الكولولمبى خوان كارلوس أوسوريو المدي الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بمحمود شبانة مدافع الفريق الأبيض، وعدم رحيله في الانتقالات الصيفية المقبلة،لحاجته لخدمات اللاعب داخل صفوف الفريق.

وعقد أوسوريو جلسة مع محمود شبانة خلال اليومين الماضيين ، أكد له فيها بأهمية تواجده في الفريق، كما وعده بالحصول على فرصة للمشاركة في الفترة القادمة، مطالبه بالتركيز وبذل قصارى جهده في التدريبات.

في سياق مختلف أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية:" مجلس إدارة الزمالك يعلن الاعتذار عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي في الإمارات،ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.