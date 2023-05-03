شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتحدى المصرى فى مواجهة جماهيرية بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادى، نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 33 هدفا.

واستعد أسوان لمواجهة المصري من خلال معسكر تدريبي بالقاهرة، ومباراة ودية تعادل فيها مع الترسانة بهدفين لكل فريق، حيث سجل هدفي أسوان كل من: طلبة محمد ومحمد حمدى ميسى، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن الرمادي على إشراك فريقين مختلفين على مدار كل شوط لتجهيز اللاعبين.

من ناحية أخرى، يسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي، وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق على ضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة، وبدأ هذا النهج من خلال التأهل لنصف نهائي كاس الرابطة بالفوز على الإسماعيلي في ربع النهائي.