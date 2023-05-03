شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخصص فقرة لتدريب لاعبى الأهلى على ركلات الجزاء استعداداً للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فقرة للتدرب على تسديد ركلات الترجيح خلال تدريبات الفريق الأحمر في الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد، تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي لقمة السوبر بالتعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم المتوج بلقب السوبر المحلي في نسخته الحالية.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري باعتباره بطل كأس مصر، علما بأن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت بالإمارات وسجل هدفي الفريق الأحمر الثنائي برونو سافيو وكريم فؤاد.