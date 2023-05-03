شكرا لقرائتكم خبر عن الوقت الإضافى يحسم مباريات دور الـ32 بكأس مصر فى حالة التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة بشكل رسمى، الأندية الـ32 المشاركة في كأس مصر، باللجوء إلى الوقت الإضافي حال انتهاء مباريات البطولة في وقتها الأصلي بالتعادل، وحال استمر التعادل في الشوطين الإضافيين بتم الاحتكام لضربات الترجيح.

وأبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم، جميع الأندية المشاركة في البطولة، بعدم السماح بالحضور الجماهيري في هذا الدور، على أن تعود الجماهير بشكل جزئي بداية من دور الستة عشر.

وأعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 من كأس مصر، بداية من 7 مايو، وتم تأجيل مواجهة الأهلي مع منتخب السويس، المقررة في استاد القاهرة، إلى موعد لم يُحدد بعد، بسبب ارتباطات المارد الأحمر على المستوى الإفريقي.

وتعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وقد تم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر وذلك بعد تتويجه باللقب عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.