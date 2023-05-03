شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو بمشاركة 37 مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور التمهيدي ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر الجاري.

وجاءت مشاركة المصريين فى البطولة المرتقبة بواقع:

22 لاعبة فى منافسات السيدات وهن : نوران جوهر، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، سلمى الطيب، سنا إبراهيم، نور الطيب، جنا شيحة، ملك خفاجي، سلمى هاني، أمينة عرفي، فريدة محمد، كنزي أيمن، هانيا الحمامي، زينة ميكوي، زينة زين، يثرب عادل، ندى عباس، روان العربي، مريم متولي، نادين شاهين، هنا معتز، ونور الشربيني.

15 لاعباً في منافسات الرجال وهم: مصطفى عسل، عمر مسعد، مازن هشام، كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد الشربيني، علي فرج، يوسف إبراهيم، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار، طارق مؤمن، مروان الشوربجي، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يحيى النوساني.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم في النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربيني عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب في مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلي فرج وتوج بالبطولة في 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.