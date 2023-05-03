شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، والمقرر إقامتها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام نادي الزمالك بهدفين لمثلهما لينتزع ذئاب الجبل نقكة ثمينة من الفريق الأبيض.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

ويخوض فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، 3 مواجهات قوية في شهر مايو الجاري، تبدأ بمواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي في الرابع من مايو، ثم مواجهة حرس الحدود يوم 17 مايو، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر يلتقي فريق المقاولون مع طلائع الجيش.