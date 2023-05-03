موعد مباراة الأهلى فى السوبر المحلى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في مدينة أبو ظبي الإماراتية اليوم الأربعاء بعدما وصل إلى الأراضي الإماراتية أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، في إطار التحضير لهذه المواجهة التي تعد بطولة خاصة والفوز فيها مهم قبل خوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويحمل الاهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

موعد مباراة الاهلى بالسوبر المحلى

يستعد الاهلى لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.