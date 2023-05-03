شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة فاركو فى الجولة 27 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، بقيادة علي ماهر، معسكراً مغلقاً، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة فاركو في المباراة المقرر إقامتها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وحسم أبناء علي ماهر تأهلهم إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد تخطي حرس الحدود، أمس الأحد، فى ربع النهائي بهدف نظيف، ليواصل فيوتشر الدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

ورفض علي ماهر منح لاعبيه راحة قبل مواجهة فاركو لضيق الوقت،وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.