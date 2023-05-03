شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يدرس الاستعانة باللاعبين البدلاء فى مواجهة دكرنس بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس التونسي معين الشعبانى المدير الفني لفريق البنك الاهلي ، الاستعانة باللاعبين البدلاء في مواجهة دكرنس بكأس مصر، من أجل اراحة اللاعبين الأساسين للاستعداد للمباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري .

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بدور الـ8 من بطولة كأس الرابطة، ليواجه الفريق في النصف النهائي نظيره الاتحاد السكندري.

تلقى نادي سيراميكا إخطارًا من إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بموعد وملعب مواجهة الفريق أمام دكرنس في دور ال32 لبطولة كأس مصر، عن موسم 2022/2023.

وحددت إدارة المسابقات، يوم 7 مايو المقبل موعدًا للمباراة، على أن تقام بملعب ستاد القاهرة الدولي، التاسعة مساءً.

ويلتقي الفائز من لقاء سيراميكا ودكرنس، مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والحمام بمطروح، ضمن لقاءات دور الـ١٦ من البطولة.