شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى منافسات الجولة الـ27 للدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الاربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة أسوان فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر

1/ الأهلي: (21 مباراة ، 53 نقطة)

3/ بيراميدز: ( 25 مباراة، 46 نقطة)

4/ الزمالك: (25 مباراة، 43 نقطة)

مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز

الأربعاء 3 مايو

أسوان & المصري..8 مساءاً

الخميس 4 مايو

المقاولون العرب & البنك الاهلى ..7 مساءاً

حرس الحدود & طلائع الجيش..7 مساءاً

فيوتشر & فاركو..9.30 مساءاً

الجمعة 5 مايو

الاتحاد السكندري & بيراميدز..5 مساءاً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.